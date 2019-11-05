Пашутин объяснил поражение от ЦСКА «гаражным» баскетболом от игроков «Автодора»

3 ноября «Автодор» провёл очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, встретившись с ЦСКА. Поединок завершился уверенной победой «армейцев» — 103:79. Главный тренер саратовцев Евгений Пашутин объяснил разгромное поражение неготовностью играть с соперниками такого уровня и «гаражным» баскетболом в исполнении подопечных.

«Мы внимательно готовились к этому матчу, знали, что ЦСКА доминирует на подборах, хорошо защищается, особенно когда включается в полную силу. Против ЦСКА трудно играть пик-н-роллы, потому что переключения Хайнса не дают атакующей команде преимущества, напротив, Кайл защищается лучше многих первых «номеров». Поэтому мы больше действовали через «изоляции», и, если у Кука сегодня получалось, то у остальных – нет. Нам надо прибавлять в этом компоненте, разобраться, как вскрывать оборону, как идти в проходы и реализовывать моменты за счёт этого.

В первой четверти мы выполняли домашнее задание и держались. Потом совершили три потери подряд в результате детских ошибок, дали ЦСКА возможность почувствовать игру. Сбились на «гаражный» баскетбол, в котором атаковал тот, у кого мяч, потеряли рисунок игры. В третьей четверти поговорили, разобрались, сократили отставание до восьми очков. Но затем снова поторопились, совершили три потери, к тому же включился Майк Джеймс, совершивший несколько проходов от кольца до кольца. ЦСКА ушел вперёд на 16-18 очков, и сделать второй «камбэк» было уже сложно. Мы дали возможность поиграть всем, почувствовать высокий уровень соперника, его скорость, габариты. Мы получили хороший урок. Пока не готовы выступать на таком уровне. Нужно учиться принимать правильные решения на площадке", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.