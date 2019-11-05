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40 очков Ингрэма не хватило «Нью-Орлеану» для победы над «Бруклином»

40 очков Ингрэма не хватило «Нью-Орлеану» для победы над «Бруклином»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 135:125.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Джарретт Аллен (18 очков и 10 подборов) и Торин Принс (12 очков и 11 подборов).

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Брэндон Ингрэм, который набрал в свой актив 40 очков.

Таким образом, «Бруклин» одержал вторую победу за последние три игры, а «Нью-Орлеан» потерпел второе поражение подряд.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 115:99.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
135 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Ирвинг - 39, ЛеВерт - 23, Харрис - 19, Аллен - 18, Темпл - 13, Принс - 12, Динуайдди - 7, Джордан - 4, Куруч, Нваба, Пинсон, Муса, Клэкстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 40, Холидей - 15, Болл - 15, Харт - 14, Редик - 12, Джексон - 12, Мур - 7, Окафор - 4, Хэйс - 3, Уильямс - 3, Александер-Уолкер, Мелли, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
115 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс: Бил - 22, Браун - 14, Брайант - 14, Хатимура - 12, Wagner - 12, Майлз - 12, Томас - 9, Дав. Бертанс - 9, Смит - 6, Бонга - 5, Скофилд, Робинсон
Детройт Пистонс: Кеннард - 24, Драммонд - 15, Вуд - 15, Браун - 14, Снелл - 11, Галлоуэй - 10, Михайлюк - 6, Моррис - 4, Мейкер, Томас, Боун
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