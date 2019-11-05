40 очков Ингрэма не хватило «Нью-Орлеану» для победы над «Бруклином»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча состоялась на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 135:125.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, набравший 39 очков. По дабл-даблу на свой счёт записали Джарретт Аллен (18 очков и 10 подборов) и Торин Принс (12 очков и 11 подборов).

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Брэндон Ингрэм, который набрал в свой актив 40 очков.

Таким образом, «Бруклин» одержал вторую победу за последние три игры, а «Нью-Орлеан» потерпел второе поражение подряд.

В параллельном матче «Вашингтон Уизардс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 115:99.