44 очка и 10 подборов Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 107:100.

Главным героем встречи стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов собрал Клинт Капела.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джа Морант, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Брэндон Кларк.

Таким образом, «Мемфис» потерпел третье поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» встрется с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Хьюстон Рокетс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».