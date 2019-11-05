Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

44 очка и 10 подборов Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис»

44 очка и 10 подборов Хардена помогли «Хьюстону» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча состоялась на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой гостей со счётом 107:100.

Главным героем встречи стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов. Также дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов собрал Клинт Капела.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Джа Морант, набравший 23 очка. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Брэндон Кларк.

Таким образом, «Мемфис» потерпел третье поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержал первую победу за последние три игры.

В следующем матче «Мемфис Гриззлиз» встрется с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Хьюстон Рокетс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
100 : 107
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Морант - 23, Брукс - 17, Кабокло - 11, Андерсон - 10, Валанчюнас - 10, Джонс - 10, Краудер - 8, Гудурич - 4, Хилл - 4, Кларк - 3, Мелтон, Ватанабэ, Кончар
Хьюстон Рокетс: Харден - 44, Гордон - 16, Хаус - 15, Маклемор - 12, Капела - 10, Риверс - 7, Сефолоша - 3, Уэстбрук, Клемонс, Такер, Чендлер, Андерсон
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019