39 очков Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:118.

В составе победителей дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов оформил Эрик Пэскелл.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 39 очков. Хассан Уайтсайд собрал дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» прервал трёхматчевую серию поражений. «Портленд» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».