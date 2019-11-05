39 очков Лилларда не спасли «Портленд» от поражения в матче с «Голден Стэйт»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 127:118.
В составе победителей дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов оформил Эрик Пэскелл.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 39 очков. Хассан Уайтсайд собрал дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов.
Таким образом, «Голден Стэйт» прервал трёхматчевую серию поражений. «Портленд» в свою очередь потерпел второе поражение подряд.
В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится с «Хьюстон Рокетс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2019, вторник. 06:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
127 : 118
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Пэскелл - 34, Боумен - 19, Ли - 18, Пул - 16, Бёркс - 13, Коли-Стайн - 10, Спеллмен - 7, Робинсон - 5, Крисс - 5, Расселл, Грин
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 39, Уайтсайд - 22, Саймонс - 14, Макколлум - 14, Хезонья - 11, Бэйзмор - 7, Худ - 4, Лябисье - 4, Толливер - 3, Трент-мл., Литтл, Пау Газоль
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