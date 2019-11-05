Банки: «Локо» нужно вернуть уверенность в своих силах победой над «Ритасом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Еврокубка с «Ритасом».
«Наш соперник доказал свою силу в игре в Вильнюсе, теперь нам следует провести очень дисциплинированный матч и не повторить ошибок, из-за которых мы уступили в Литве. Готовимся показать свой лучший баскетбол в матче против очень неуступчивого соперника, совершенно не важно, какое место они занимают сейчас в таблице. Мы должны провести все 40 минут очень внимательно, ни в коем случае нельзя терять концентрацию, так как в первом туре «Ритас» показал, что может совершать серьёзные рывки за очень короткие промежутки времени. Нам нужно вернуть уверенность в своих силах победой в этом важнейшем матче и с хорошим настроением начать второй круг регулярного сезона Еврокубка», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.
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