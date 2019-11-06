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Лукич доволен результатом матча с «Перистери», но недоволен игрой

Лукич доволен результатом матча с «Перистери», но недоволен игрой
Баскетбол 0

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных над «Перистери» в матче группового этапа Лиги чемпионов ФИБА.

«Поздравляю свою команду с очень важной для нас победой на выезде. Мы готовились к этому матчу и прекрасно знали, что ожидать от «Перистери». Контролировали игру в первой половине, но, к сожалению, во второй наш соперник начал действовать гораздо агрессивнее. Не хочу, чтобы это звучало, как оправдание. Я имею в виду, что мои игроки не сумели перестроиться. Мы не забили один лэй-ап, один данк и два штрафных. Если бы сумели реализовать их, то провели бы вторую половину куда лучше.

Не забили и в заключительной атаке за 1,5 секунды до сирены, потому что наш большой вышел на бросок вместо того, чтобы уйти в защиту на последние 7 секунд. «Перистери» получил возможность на ответ, который мог перевести матч в овертайм, но на наше счастье промахнулся», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.

21 очко Брэндона Брауна принесло «Нижнему Новгороду» победу над «Перистери»
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