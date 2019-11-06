39 очков Хэйворда помогли «Бостону» обыграть «Кливленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 119:113.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Гордон Хэйворд, набравший 39 очков. 25 очков в свой актив записал Кемба Уокер.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 21 очко. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел третье поражение подряд, а «Бостон» одержал пятую победу кряду.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:120 ОТ.