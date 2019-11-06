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39 очков Хэйворда помогли «Бостону» обыграть «Кливленд»

39 очков Хэйворда помогли «Бостону» обыграть «Кливленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой гостей со счётом 119:113.

В составе победителей лучшей результативностью отметился Гордон Хэйворд, набравший 39 очков. 25 очков в свой актив записал Кемба Уокер.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Коллин Секстон, набравший 21 очко. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов.

Таким образом, «Кливленд» потерпел третье поражение подряд, а «Бостон» одержал пятую победу кряду.

В параллельном матче «Шарлотт Хорнетс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 122:120 ОТ.

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 119
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Секстон - 21, Томпсон - 19, Лав - 17, Нэнс - 15, Кларксон - 12, Осман - 12, Найт - 6, Гарлэнд - 4, Деллаведова - 4, Маккинни - 3, Кук, Уэйд
Бостон Селтикс: Хэйворд - 39, Уокер - 25, Тейтум - 18, Эдвардс - 13, Смарт - 8, Уильямс - 6, Уонамэйкер - 5, Тайс - 5, Кантер, Оджелей, Грин, Пуарье
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
122 : 120
ОТ
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Шарлотт Хорнетс: Грэм - 35, Розир - 22, Бриджес - 18, Вашингтон - 16, Бийомбо - 15, Зеллер - 7, Уильямс - 5, Монк - 4, Бэйкон, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 33, Брогдон - 31, Лэмб - 18, Макдермотт - 8, Сэмпсон - 7, Холидей - 6, Макконнел - 6, Битадзе - 6, Холидэй - 5, Боуэн, Митру-Лонг, Лиф, Джонсон
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