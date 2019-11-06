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Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:112.

Главным героем встречи стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Зак Лавин, который набрал 26 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Уэнделл Картер.

Таким образом «Чикаго» потерпел четвертое поражение за последние пять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержал шестую победу подряд.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Майами Хит», а «Чикаго» встретится с «Атлантой Хоукс».

В другом матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке обыграл «Орландо Мэджик».

НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
112 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Уайт - 18, Портер - 18, Картер - 11, Данн - 9, Янг - 8, Маркканен - 7, Саторански - 7, Хатчинсон - 5, Корнет - 3, Харрисон, Гэффорд, Арчидиаконоу
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Кук - 17, Кузма - 15, Дэвис - 15, Макги - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Карузо - 7, Грин - 7, Ховард - 6, Дэниэлс - 3, Рондо, Дадли, Брэдли, Казинс
НБА - регулярный чемпионат
06 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 94
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер - 24, Пол - 20, Галлинари - 16, Адамс - 11, Базли - 10, Диалло - 6, Ноэль - 5, Шрёдер - 5, Фергюсон - 5, Надер, Паттон, Бертон, Мускала
Орландо Мэджик: Гордон - 15, Айзек - 13, Амину - 13, Огастин - 13, Фульц - 13, Вучевич - 10, Бамба - 7, Росс - 6, Фурнье - 4, Картер-Уильямс, Берч, Ивунду, Фразьер
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