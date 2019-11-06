Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 118:112.

Главным героем встречи стал игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Зак Лавин, который набрал 26 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Уэнделл Картер.

Таким образом «Чикаго» потерпел четвертое поражение за последние пять игр. «Лейкерс» в свою очередь одержал шестую победу подряд.

В следующем матче «Лейкерс» сыграет с «Майами Хит», а «Чикаго» встретится с «Атлантой Хоукс».

В другом матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке обыграл «Орландо Мэджик».