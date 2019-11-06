Йеребко: «Зенит» — хорошая команда, иначе они бы не играли в Евролиге

Форвард «Химок» Юнас Йеребко поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом».



«В начале сезона многие команды испытывают проблемы, так как у всех есть новые игроки, в том числе у «Зенита». Думаю, постепенно игра наладится, и все станет гораздо лучше. Главное сейчас сосредоточиться и постараться одержать как можно больше побед. Я раньше не играл против «Зенита», но знаю, что это хорошая команда, иначе они бы не играли в Евролиге. Жду тяжелого матча. Буду рад поехать в Санкт-Петербург и открыть для себя новое место», — приводит слова Йеребко официальный сайт подмосковной команды.

Встреча пройдет в четверг, 7 ноября, на «Сибур Арене». Начало в 20:00 мск.