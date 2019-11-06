Джордж может дебютировать в составе «Клипперс» 13 или 14 ноября
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж может дебютировать в составе новой для себя команды либо 13 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс», либо 14 ноября во встрече с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает The Athletic.
Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на плече, перенесённой в межсезонье. В калифорнийском клубе не называли конкретных сроков его возвращения в строй, но главный тренер «Клипперс» Док Риверс отметил, что форвард пропустит как минимум десять первых матчей сезона.
Напомним, Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье, минувший чемпионат он провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 он набирал 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.
- 6 ноября 2019
-
20:57
-
19:20
-
18:26
-
17:44
-
16:44
-
16:29
-
14:51
-
13:16
-
12:27
-
11:20
-
10:12
-
08:55
-
06:46
-
06:30
-
00:42
-
00:03
- 5 ноября 2019
-
22:03
-
21:58
-
21:00
-
18:20
-
17:18
-
16:47
-
15:44
-
14:29
-
13:03
-
12:35
-
12:11
-
11:02
-
10:00
-
09:04
-
07:49
-
06:40
-
06:24
-
00:41
- 4 ноября 2019
-
23:52
Партнерский контент