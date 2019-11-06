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Джордж может дебютировать в составе «Клипперс» 13 или 14 ноября

Джордж может дебютировать в составе «Клипперс» 13 или 14 ноября
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж может дебютировать в составе новой для себя команды либо 13 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс», либо 14 ноября во встрече с «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает The Athletic.

Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на плече, перенесённой в межсезонье. В калифорнийском клубе не называли конкретных сроков его возвращения в строй, но главный тренер «Клипперс» Док Риверс отметил, что форвард пропустит как минимум десять первых матчей сезона.

Напомним, Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье, минувший чемпионат он провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 он набирал 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.

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