Расселл и Др. Грин не помогут «Голден Стэйт» в матче с «Хьюстоном»
Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Д'Анджело Расселл и форвард калифорнийцев Дрэймонд Грин не помогут команде в предстоящей встрече с «Хьюстон Рокетс», сообщает NBC Bay Area.
Расселл пропустит третий поединок кряду. В противостоянии с «Сан-Антонио Спёрс» он повредил голеностоп, но не исключается, что баскетболист появится на паркете уже в пятницу, когда «Уорриорз» сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз». Что касается Грина, то один из лидеров команды продолжает восстанавливаться от растяжения связок пальца на левой руке. По словам главного тренера команды Стива Керра Дрэймонд не поехал с командой в трёхматчевое выездное турне.
Встреча «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт» состоится в ночь на 7 ноября мск.
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