Плаза рассказал, почему Швед не играет в НБА

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от матча очередного тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда померится силами с «Химками». В преддверии противостояния специалист отдельно поговорил о лидере соперником Алексее Шведе.

"«Химки» — одна из сильнейших команд, причем не только в Единой лиге, они продемонстрировали это также и в Евролиге. Отлично сложенная команда с хорошим тренером, талантливые игроки на всех позициях, игроки уровня Матча всех звезд. Абсолютно полная команда.

Швед? Мы не собираемся менять собственный стиль. Понимаем, что он — ключевой игрок, он очень горяч и может попадать невероятные мячи. «Химки» и без него могут играть очень хорошо, но он добавляет им силы. Все понимают, что он игрок уровня НБА и не играет там только потому, что не хочет, а не потому, что он там никому не нужен. Мы попытаемся противопоставить ему защиту один на один, на пик-н-ролах, но мы не будем делать никаких специальных защитных комбинаций против него", — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».