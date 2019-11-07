36 очков и 13 передач Хардена помогли «Хьюстону» одолеть «Голден Стэйт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и победил со счётом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который собрал коллекцию из 36 очков, 13 передач, 4 подборов, 3 перехватов и 3 блокшотов. В активе Клинта Капелы 19 очков, 16 подборов и 6 блокшотов. Дабл-даблом в составе победителей также отметился Пи Джей Такер (22 очка, 11 подборов). Расселл Уэстбрук набрал 18 очков.
Самым результативным в составе «Уорриорз» стал защитник Алек Бёркс, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Гленн Робинсон.
В параллельном матче «Чикаго Буллз» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» — 113:93 (33:19, 23:22, 35:24, 22:28).
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