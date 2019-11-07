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36 очков и 13 передач Хардена помогли «Хьюстону» одолеть «Голден Стэйт»

36 очков и 13 передач Хардена помогли «Хьюстону» одолеть «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке принимал «Голден Стэйт Уорриорз» и победил со счётом 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который собрал коллекцию из 36 очков, 13 передач, 4 подборов, 3 перехватов и 3 блокшотов. В активе Клинта Капелы 19 очков, 16 подборов и 6 блокшотов. Дабл-даблом в составе победителей также отметился Пи Джей Такер (22 очка, 11 подборов). Расселл Уэстбрук набрал 18 очков.

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал защитник Алек Бёркс, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил Гленн Робинсон.

В параллельном матче «Чикаго Буллз» в гостях обыграл «Атланту Хоукс» — 113:93 (33:19, 23:22, 35:24, 22:28).

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
129 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Харден - 36, Такер - 22, Капела - 19, Уэстбрук - 18, Хаус - 17, Риверс - 12, Маклемор - 3, Сефолоша - 2, Клемонс, Чендлер, Фразьер, Андерсон
Голден Стэйт Уорриорз: Бёркс - 28, Пэскелл - 19, Робинсон - 15, Ли - 13, Спеллмен - 13, Пул - 8, Боумен - 8, Коли-Стайн - 4, Крисс - 4, Расселл, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
93 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Атланта Хоукс: Паркер - 18, Картер - 14, Хаертер - 12, Фернанду - 10, Янг - 9, Бембри - 9, Лень - 6, Реддиш - 5, Хантер - 4, Браун - 2, Уоллес - 2, Джонс - 2, Коллинс
Чикаго Буллз: Саторански - 27, Маркканен - 17, Портер - 13, Данн - 13, Уайт - 10, Лавин - 10, Хатчинсон - 9, Арчидиаконоу - 4, Корнет - 3, Янг - 3, Харрисон - 2, Картер - 2, Гэффорд
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