27 очков и 16 подборов Эмбиида не хватило «Филадельфии» для победы над «Ютой»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31).
Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, в активе которого 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер (14 очков, 16 подборов). 20 очков набрал Боян Богданович.
Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. На счету защитника гостей Джоша Ричардсона 24 очка.
В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Орландо Мэджик» — 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27). Для «Мэджик» это поражение стало четвёртым кряду.
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