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27 очков и 16 подборов Эмбиида не хватило «Филадельфии» для победы над «Ютой»

27 очков и 16 подборов Эмбиида не хватило «Филадельфии» для победы над «Ютой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, в активе которого 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер (14 очков, 16 подборов). 20 очков набрал Боян Богданович.

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. На счету защитника гостей Джоша Ричардсона 24 очка.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Орландо Мэджик» — 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27). Для «Мэджик» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
106 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Юта Джаз: Митчелл - 24, Богданович - 20, Инглс - 16, Конли - 15, Гобер - 14, Брэдли - 8, О'Нил - 5, Грин - 3, Ньянг - 1, Уильямс-Госс, Брэнтли, Кидд, Они
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Ричардсон - 24, Харрис - 16, Нето - 11, Хорфорд - 7, Коркмаз - 6, Скотт - 5, Эннис - 4, Тибулл - 2, Симмонс - 2, О'Куинн, Бёрк, Болден
НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2019, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
107 : 106
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Клебер - 14, Хардуэй-младший - 13, Пауэлл - 12, Бареа - 11, Джексон - 11, Порзингис - 10, Карри - 5, Финни-Смит - 4, Ли, Брансон, Марьянович, Райт
Орландо Мэджик: Гордон - 23, Вучевич - 19, Айзек - 13, Картер-Уильямс - 13, Огастин - 13, Фульц - 11, Фурнье - 9, Берч - 3, Ивунду - 2, Амину, Магетти, Джефферсон, Фразьер
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