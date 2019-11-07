27 очков и 16 подборов Эмбиида не хватило «Филадельфии» для победы над «Ютой»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» и победил со счётом 106:104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал защитник «Юты» Донован Митчелл, в активе которого 24 очка, 8 передач и 5 подборов. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Руди Гобер (14 очков, 16 подборов). 20 очков набрал Боян Богданович.

Самым результативным игроком в составе «Филадельфии» стал центровой Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 16 подборов. На счету защитника гостей Джоша Ричардсона 24 очка.

В параллельном матче «Даллас Маверикс» дома обыграл «Орландо Мэджик» — 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27). Для «Мэджик» это поражение стало четвёртым кряду.