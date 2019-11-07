Адетокунбо установил рекорд НБА в матче с «Клипперс»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо установил историческое достижение в выездном матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась победой «Милуоки» со счётом 129:124, а Адетокунбо набрал 38 очков, собрал 16 подборов и отдал 9 передач.

Адетокунбо стал первым игроком в истории НБА, который в первых восьми играх сезона набрал не менее 200 очков, сделал не менее 100 подборов и отдал не менее 50 передач.

Кроме того, греческий баскетболист стал шестым игроком в истории лиги, который в трёх матчах подряд набирал не менее 30 очков, собирал не менее 15 подборов и отдавал не менее 5 передач. В этом списке он присоединился к Кариму Абдул-Джаббару, Элджину Бэйлору, Уилту Чемберлену, Бобу Петтиту и Оскару Робертсону.