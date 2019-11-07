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Букер: захожу в раздевалку — один парень ходит по-большому в чужие кроссовки

Букер: захожу в раздевалку — один парень ходит по-большому в чужие кроссовки
Баскетбол / НБА 0

Форвард Тревор Букер рассказал о временах выступлений за «Вашингтон» в дебютный сезон профессиональной карьеры игрока в НБА.

«Думаю, что «Вашингтон» образца 2010-11 годов был самой ужасной командой, за которую я играл. Но мне никогда не было так весело. Эти парни были просто без тормозов. В день игры в раздевалке я видел, как один игрок резал форму товарища. Другой парень ходил по-большому в кроссовки одноклубника.

Я могу очень долго рассказывать об этом времени. Мы ехали на выездной матч, заходили в комнату к одному из игроков, набрасывались и связывали его. У меня есть много баек об этом времени. Это было весело, да, но в то же время очень непрофессионально», — сказал Букер в подкасте HoopsHype.

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