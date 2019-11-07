Куртинайтис прокомментировал победу «Химок» над «Зенитом» в Евролиге
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (87:73) в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, отметив, что вклад в этот успех сделал практически каждый баскетболист его команды.
«Рад, что победили. Особенно приятно, что это выездная победа. Мы проделали отличную работу. Хочу поблагодарить всех игроков, которые были на площадке: кто-то сыграл больше, кто-то меньше — значения не имеет. Все приложили максимальные усилия, дали большую энергию, и в итоге получилась хорошая победа. Мы контролировали ход матча, всегда были впереди и смогли довести игру до нужного результата», — приводит слова литовского специалиста официальный сайт «Химок».
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