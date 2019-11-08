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Американский тренер готов работать в сборной Греции бесплатно

Американский тренер готов работать в сборной Греции бесплатно
Баскетбол 0

Американский специалист Рик Питино ведёт переговоры с Федерацией баскетбола Греции относительно возможности возглавить национальную сборную этой страны. Более того, по его словам, он готов работать с европейской командой совершенно бесплатно.

«Я сказал им, что мне не нужно от них и пяти центов. Для меня будет большой честью возглавить сборну. страны. Я тренирую из-за любви к самой игре. Я испытываю большую любовь к Греции и никогда бы не взял денег за работу с национальной командой», — приводит слова специалиста Sportando.

В минувшем сезоне Питино работал в «Панатинаикосе», но покинул пост, так как вынужден был вернуться в США. Напомним, на чемпионате мира, который прошёл в сентябре 2019 года, сборная Греции не преодолела барьер второго группового этапа.

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