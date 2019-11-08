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Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд»

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 107:101.

В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов оформил Кавай Леонард. 26 очков в свой актив записал Лу Уильямс. Также дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов собрал Ивица Зубац.

В составе проигравшей команды по 22 очка набрали Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Хассан Уайтсайд.

Таким образом, «Клипперс» одержали третью победу за последние четыре игры. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.

В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Торонто Репторс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится с «Бруклин Нетс».

НБА - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Л. Уильямс - 26, Харрелл - 15, Зубац - 15, Харклесс - 8, Шамет - 8, Паттерсон - 6, Беверли - 2, Робинсон, Грин, Мэнн, Макгрудер, Кабенгеле
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 22, Макколлум - 22, Саймонс - 17, Уайтсайд - 17, Бэйзмор - 8, Худ - 5, Лябисье - 4, Толливер - 4, Хезонья - 2, Трент-мл., Литтл, Пау Газоль
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