Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 107:101.
В составе победителей дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов оформил Кавай Леонард. 26 очков в свой актив записал Лу Уильямс. Также дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов собрал Ивица Зубац.
В составе проигравшей команды по 22 очка набрали Дэмьен Лиллард и Си Джей Макколлум. Дабл-дабл из 17 очков и 18 подборов оформил Хассан Уайтсайд.
Таким образом, «Клипперс» одержали третью победу за последние четыре игры. «Портленд» в свою очередь потерпел третье поражение подряд.
В следующем матче «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет с «Торонто Репторс», а «Портленд Трэйл Блэйзерс» встретится с «Бруклин Нетс».
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