Итудис: АСВЕЛ показывает агрессивный баскетбол

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от очередного матча московского клуба в Евролиге. Следующим соперником москвичей станет французский АСВЕЛ. Встреча состоится сегодня в Виллербане, начало — в 22:45 мск.

«К сожалению, нам приходится иметь дело с травмами, но это часть нашей жизни. Команда серьезно относится к тренировкам, и мы знаем, что нам придётся сразиться с амбициозным соперником, который по-разному играет дома и на выезде. На своей площадке у французов уже три победы – над «Басконией», «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом», а это означает, что соперник очень опасен. «Асвел» показывает агрессивный баскетбол, и нам надо быть сконцентрированными на игре от первой до последней минуты», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.