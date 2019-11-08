В L'Equipe раскрыли бюджеты клубов Евролиги. ЦСКА уступил только «Барселоне»

Французское издание L'Equipe составило рейтинг баскетбольных клубов, выступающих в Евролиге, расположив их в порядке убывания бюджетов.
Возглавила список «Барселона», чей бюджет, по версии издания, составляет € 41 млн. Российские клубы ЦСКА, «Химки» и «Зенит» стали в рейтинге вторым, четвёртым и седьмым соответственно.
Полный список выглядит так:
1. «Барселона» — € 41 млн
2. ЦСКА — € 40,7 млн
3. «Реал» — € 40 млн
4. «Химки» — € 33,3 млн
5. «Милан» — € 31 млн
6. «Фенербахче» — € 30 млн
7. «Зенит» — € 26,7 млн
8. «Анадолу Эфес» — € 24 млн
9. «Маккаби» — € 24 млн
10. «Бавария» — € 23 млн
11. «Баскония» — € 16 млн
12. «Олимпиакос» — € 16 млн
13. «Валенсия» — € 15 млн
14. «Панатинаикос» — € 14 млн
15. «Жальгирис» — € 11,9 млн
16. АСВЕЛ — € 11,4 млн
17. «Альба» — € 11 млн
18. «Црвена Звезда» — € 8,3 млн.
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