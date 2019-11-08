В L'Equipe раскрыли бюджеты клубов Евролиги. ЦСКА уступил только «Барселоне»

Французское издание L'Equipe составило рейтинг баскетбольных клубов, выступающих в Евролиге, расположив их в порядке убывания бюджетов.

Возглавила список «Барселона», чей бюджет, по версии издания, составляет € 41 млн. Российские клубы ЦСКА, «Химки» и «Зенит» стали в рейтинге вторым, четвёртым и седьмым соответственно.

Полный список выглядит так:

1. «Барселона» — € 41 млн

2. ЦСКА — € 40,7 млн

3. «Реал» — € 40 млн

4. «Химки» — € 33,3 млн

5. «Милан» — € 31 млн

6. «Фенербахче» — € 30 млн

7. «Зенит» — € 26,7 млн

8. «Анадолу Эфес» — € 24 млн

9. «Маккаби» — € 24 млн

10. «Бавария» — € 23 млн

11. «Баскония» — € 16 млн

12. «Олимпиакос» — € 16 млн

13. «Валенсия» — € 15 млн

14. «Панатинаикос» — € 14 млн

15. «Жальгирис» — € 11,9 млн

16. АСВЕЛ — € 11,4 млн

17. «Альба» — € 11 млн

18. «Црвена Звезда» — € 8,3 млн.