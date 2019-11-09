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Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Детройт»

Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил со счётом 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис, который собрал коллекцию из 17 очков, 14 подборов, 6 передач и 1 блокшота. По 17 очков в составе победителей также набрали Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнел, 16 — у Джастина Холидэя.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Люк Кеннард. Близок к трипл-даблу был центровой гостей Андре Драммонд (15 очков, 13 подборов, 8 передач).

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» — 118:86 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27).

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» в гостях одолел «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:100 (30:26, 37:26, 21:32, 25:16).

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
112 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 17, Макконнел - 17, Сабонис - 17, Холидэй - 16, Макдермотт - 14, Брогдон - 11, Сэмпсон - 10, Холидей - 6, Лиф - 4, Джонсон, Тёрнер
Детройт Пистонс: Кеннард - 29, Галлоуэй - 19, Драммонд - 15, Моррис - 13, Снелл - 11, Браун - 10, Михайлюк - 7, Мейкер - 2, Томас, Боун, Роуз, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
118 : 86
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Орландо Мэджик: Вучевич - 23, Айзек - 22, Фурнье - 19, Гордон - 17, Огастин - 13, Фульц - 7, Картер-Уильямс - 6, Амину - 5, Бамба - 4, Джефферсон - 2, Берч, Ивунду
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 15, Джексон - 14, Кларк - 13, Джонс - 9, Морант - 8, Краудер - 8, Гудурич - 6, Хилл - 6, Андерсон - 4, Брукс - 3, Мелтон, Аллен, Кабокло
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
100 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Вашингтон Уизардс: Брайант - 23, Хатимура - 21, Бил - 20, Томас - 11, Wagner - 8, Смит - 7, Дав. Бертанс - 5, Браун - 3, Макрай - 2, Скофилд, Робинсон, Бонга, Майлз
Кливленд Кавальерс: Томпсон - 21, Лав - 16, Секстон - 16, Гарлэнд - 15, Портер - 13, Осман - 11, Кларксон - 10, Деллаведова - 7, Нэнс - 4, Найт, Кук, Маккинни
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