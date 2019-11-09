Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Детройт»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Детройт Пистонс» и победил со счётом 112:106 (27:35, 30:18, 28:19, 27:34).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал форвард «Индианы» Домантас Сабонис, который собрал коллекцию из 17 очков, 14 подборов, 6 передач и 1 блокшота. По 17 очков в составе победителей также набрали Ти Джей Уоррен и Ти Джей Макконнел, 16 — у Джастина Холидэя.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пистонс» Люк Кеннард. Близок к трипл-даблу был центровой гостей Андре Драммонд (15 очков, 13 подборов, 8 передач).

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» — 118:86 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27).

Ещё в одной встрече «Кливленд Кавальерс» в гостях одолел «Вашингтон Уизардс» со счётом 113:100 (30:26, 37:26, 21:32, 25:16).