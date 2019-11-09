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Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Нью-Йорком»

Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче с «Нью-Йорком»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Йорк Никс» на выезде переиграл «Даллас Маверикс». «Никс» с первой же четверти захватили преимущество, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в восемь очков — 36:28. Вторая четверть осталась за «Далласом», однако отыграть им удалось только половину отставания — к большому перерыву счёт на табло был 61:57 в пользу «Нью-Йорка».

После большого перерыва ситуация на паркете окончательно стала равной — сначала команды завершили ничейным исходом третью четверть, а затем и заключительный игровой отрезок, что не позволило «Далласу» отквитать отставание, полученное ещё в первой четверти. Итоговый счёт встречи — 106:102 (36:28, 25:29, 23:23, 22:22) в пользу «Никс».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Моррис, набравший 29 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Бобби Портис, набравший 14 очков и совершивший 12 подборов.

В составе «Далласа» трипл-дпбл на свой счёт записал Лука Дончич, на счету которого 38 очков, 14 подборов и 10 передач. Ещё 28 очков набрал Кристапс Порзингис.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Порзингис - 28, Хардуэй-младший - 14, Клебер - 8, Финни-Смит - 3, Брансон - 3, Джексон - 3, Ли - 2, Райт - 2, Пауэлл - 1, Бареа, Карри, Марьянович
Нью-Йорк Никс: Моррис - 29, Рэндл - 21, Портис - 14, Нтиликина - 14, Гибсон - 12, Нокс - 6, Трир - 4, Барретт - 3, Дотсон - 3, Эллингтон, Браздейкис
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