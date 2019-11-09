Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» обыграли «Майами», Леброн и Дэвис набрали 51 очко на двоих

«Лейкерс» обыграли «Майами», Леброн и Дэвис набрали 51 очко на двоих
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Майами Хит». «Лейкерс» уже в первой четверти обозначили свои притязания на победу, выиграв отрезок со счётом 28:21. Вторая четверть прошла по другому сценарию — к большому перерыву «Майами» удалось сократить отставание до двух очков.

После большого перерыва «Лейкерс» снова удалось совершить рывок, на этот раз в 10 очков, который и определил исход встречи — в заключительной двенадцатиминутке хозяева выиграли с разницей в три очка. Итоговый счёт встречи — 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14).

Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 26 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе гостей 22 очка набрал Джимми Батлер.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2019, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
95 : 80
Майами Хит
Майами
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 26, Джеймс - 25, Макги - 9, Брэдли - 9, Кузма - 7, Карузо - 6, Грин - 4, Дэниэлс - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Кук - 2, Ховард - 2, Хортон-Такер, Дадли
Майами Хит: Батлер - 22, Горан Драгич - 19, Адебайо - 11, Нанн - 10, Олиник - 8, Хироу - 7, Робинсон - 3, Леонард, Джонс, Джонсон, Сильва, Хаслем
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019