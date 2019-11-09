«Лейкерс» обыграли «Майами», Леброн и Дэвис набрали 51 очко на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата НБА«Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке переиграл «Майами Хит». «Лейкерс» уже в первой четверти обозначили свои притязания на победу, выиграв отрезок со счётом 28:21. Вторая четверть прошла по другому сценарию — к большому перерыву «Майами» удалось сократить отставание до двух очков.



После большого перерыва «Лейкерс» снова удалось совершить рывок, на этот раз в 10 очков, который и определил исход встречи — в заключительной двенадцатиминутке хозяева выиграли с разницей в три очка. Итоговый счёт встречи — 95:80 (28:21, 20:25, 30:20, 17:14).



Самым результативным игроком матча в составе «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 26 очков. Ещё 25 очков на свой счёт записал Леброн Джеймс. В составе гостей 22 очка набрал Джимми Батлер.