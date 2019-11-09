Драммонд: я — лучший по подборам в истории НБА
Центровой «Детройта» Андре Драммонд считает себя лучшим в истории НБА по подборам.
«Думаю, я определённо являюсь лучшим по подборам в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Я не думаю, что есть кто-то, кто хоть немного близок к тому, что я делаю относительно подборов. Приятно, кгда такой игрок, как Кевин Дюрант, которого любят и уважают в нашей лиге, так высоко ценит то, что я вкладываю большие усилия и делаю много работы ради своей игры», — приводит слова Андре Драммонда The Detroit News.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Драммонд провёл десять матчей, в которых в среднем совершал 18,0 подбора за 35 минут и 42 секунды игрового времени.
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