Драммонд: я — лучший по подборам в истории НБА

Центровой «Детройта» Андре Драммонд считает себя лучшим в истории НБА по подборам.



«Думаю, я определённо являюсь лучшим по подборам в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Я не думаю, что есть кто-то, кто хоть немного близок к тому, что я делаю относительно подборов. Приятно, кгда такой игрок, как Кевин Дюрант, которого любят и уважают в нашей лиге, так высоко ценит то, что я вкладываю большие усилия и делаю много работы ради своей игры», — приводит слова Андре Драммонда The Detroit News.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Андре Драммонд провёл десять матчей, в которых в среднем совершал 18,0 подбора за 35 минут и 42 секунды игрового времени.