Банки: «Локо» не должен экономить силы в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
«Может сложиться впечатление, что на первом месте сейчас игра с Венецией, которая у нас после ЦСКА, но опыт подсказывает, что сейчас не тот момент, когда нужно сознательно экономить силы и расставлять приоритеты по соперникам. Мы говорим о качестве баскетбола, и, уверен, встреча с ЦСКА – это лучшая подготовка к важнейшей встрече с «Уманой Рейер».
Мы играем с сильнейшей командой Европы и должны показать свой максимум. Доказать, что мы способны играть против такой команды и у нас есть свои козыри. Мы должны получить вдохновение после этого матча, стать сильнее и использовать эту силу в матче в Венеции. Эта игра придаст нам дополнительную мотивацию и уверенность в своих силах», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.
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