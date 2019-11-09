Кущенко: рад, что к 2023 году Пермский край получит шикарный баскетбольный дом

В Перми в ходе встречи губернатора Пермского края Максима Решетникова с президентом Единой лиги ВТБ Сергеем Кущенко и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком был принят план строительства в Перми нового спортивно-концертного комплекса на 10 тысяч мест. Строительство будет завершено к 2023 году.
«Пермский край не случайно называют Меккой российского баскетбола. Здесь постоянно проходят детские и молодежные соревнования различного уровня, баскетбольный клуб «Парма» вот уже несколько лет — самая посещаемая команда Единой лиги ВТБ, а национальные сборные России здесь одерживают ключевые победы в отборах чемпионата Европы и Кубка мира.
Искренне рад, что к 2023 году Пермский край получит шикарный баскетбольный дом — новый универсальный спортивно-концертный комплекс на 10 тысяч мест. Хочу выразить слова благодарности губернатору Пермского края Максиму Решетникову за эту инициативу.
Есть у меня и персональная мечта — привезти Матч всех звезд Единой лиги ВТБ на эту арену. Любители баскетбола в Пермском крае уже давно это заслужили», — приводит слова президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко официальный сайт турнира.
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