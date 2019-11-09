Хиггинс — MVP 7-го тура Евролиги

Защитник «Барселоны» Кори Хиггинс получил звание самого ценного игрока 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.



В матче 7-го тура испанская команда встречалась с литовским «Жальгирисом». Встреча завершилась победой испанцев со счётом 93:86. Кори Хиггинс по итогам матча набрал 27 очков, совершил 4 подбора и закончил матч с числом 33 в графе показателя полезности баскетболиста.



Более высокий показатель полезности в туре был у игрока «Валенсии» Джордана Лойда, но валенсийцы уступили «Панатинаикосу».



«Барселона» после семи туров занимает второе место в таблице регулярного чемпионата, одержав шесть побед и потерпев одно поражение. Лидирует в турнирной таблице «Олимпия Милан», на счету команды также шесть побед.