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32 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Оклахомой»

32 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Оклахомой»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Оклахома-Сити Тандер». «Оклахома» с первой же четверти лидировала в матче, выиграв первую четверть с разницей в 9 очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами — их преимущество к большому перерыву составляло уже 17 очков.

После перерыва «Голден Стэйт» удалось прибавить и отыграть всё отставание за третью четверть, однако в заключительном игровом отрезке сильнее оказались «Тандер». Итоговый счёт встречи — 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 19 очков. В составе гостей 32 очка записал на свой счёт Д'Анджело Расселл.

В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110 (33:28, 22:33, 26:25, 34:24). В составе «Пеликанс» 25 очков набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Деррик Фэйворс. Дрю Холидэй оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе «Шарлотт» дабл-дабл на счету Девонте Грэма — 24 очка и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
4-я четверть
108 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер, Пол, Диалло, Базли, Галлинари, Ноэль, Надер, Адамс, Шрёдер, Холл, Фергюсон, Бертон, Мускала
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл, Ли, Коли-Стайн, Пул, Спеллмен, Пэскелл, Бёркс, Эванс, Боумен, Робинсон, Крисс
НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
4-я четверть
97 : 106
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Монк, Уильямс, Розир, Грэм, Бэйкон, Бийомбо, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Вашингтон, Зеллер
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер, Харт, Редик, Грэй, Окафор, Хэйс, Холидей, Ингрэм, Джексон, Мелли, Фэйворс, Уильямс, Мур
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