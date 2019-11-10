32 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Оклахомой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Оклахома-Сити Тандер». «Оклахома» с первой же четверти лидировала в матче, выиграв первую четверть с разницей в 9 очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами — их преимущество к большому перерыву составляло уже 17 очков.
После перерыва «Голден Стэйт» удалось прибавить и отыграть всё отставание за третью четверть, однако в заключительном игровом отрезке сильнее оказались «Тандер». Итоговый счёт встречи — 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 19 очков. В составе гостей 32 очка записал на свой счёт Д'Анджело Расселл.
В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110 (33:28, 22:33, 26:25, 34:24). В составе «Пеликанс» 25 очков набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Деррик Фэйворс. Дрю Холидэй оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе «Шарлотт» дабл-дабл на счету Девонте Грэма — 24 очка и 10 результативных передач.
- 10 ноября 2019
-
06:49
-
06:42
-
06:35
-
03:55
- 9 ноября 2019
-
23:02
-
22:19
-
20:33
-
18:16
-
17:23
-
16:18
-
15:21
-
13:50
-
12:44
-
11:58
-
10:56
-
09:52
-
09:29
-
09:01
-
08:38
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:08
-
06:58
-
06:32
-
05:39
-
00:59
- 8 ноября 2019
-
23:59
-
22:59
-
21:24
-
20:13
-
19:14
-
17:38
-
16:40
-
15:53