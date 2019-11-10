32 очка Расселла не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Оклахомой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Оклахома-Сити Тандер». «Оклахома» с первой же четверти лидировала в матче, выиграв первую четверть с разницей в 9 очков. Вторая четверть также осталась за хозяевами — их преимущество к большому перерыву составляло уже 17 очков.



После перерыва «Голден Стэйт» удалось прибавить и отыграть всё отставание за третью четверть, однако в заключительном игровом отрезке сильнее оказались «Тандер». Итоговый счёт встречи — 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 19 очков. В составе гостей 32 очка записал на свой счёт Д'Анджело Расселл.



В другом матче игрового дня «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110 (33:28, 22:33, 26:25, 34:24). В составе «Пеликанс» 25 очков набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил Деррик Фэйворс. Дрю Холидэй оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 передач. В составе «Шарлотт» дабл-дабл на счету Девонте Грэма — 24 очка и 10 результативных передач.