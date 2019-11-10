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Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Мемфис»

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Мемфис»
Баскетбол / НБА 0

«Даллас Маверикс» на выезде переиграли «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее оказался «Мемфис» — «Гриззлиз» удалось повести в счёте с разницей в три очка по итогам первого игрового отрезка. Во второй двенадцатиминутке сильнее оказался «Даллас». К большому перерыву «Даллас» выигрывал со счётом 68:62.

После большого перерыва «Даллас» продолжил наращивать преимущество, выиграв третий игровой отрезок с разницей в семь очков. В заключительной четверти сильнее так же оказались гости». Итоговый счёт встречи — 138:122 (31:34, 37:28, 36:29, 34:31) в пользу «Далласа».

В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Лука Дончич, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов. В составе хозяев 23 очка на свой счёт записал Джарен Джексон-младший.

Кубок Испании. 1/16 финала. 2-й матч
29 ноября 2012, четверг. 00:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
0:1 Вигера – 17'   1:1 Адриано Коррея – 35'   2:1 Вилья – 56'   3:1 Вилья – 59'
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