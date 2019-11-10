Результаты матчей НБА за 9 ноября 2019 года

В ночь с 9 на 10 ноября мск состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.



В первом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил с разгромным счётом — 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31). Для «Селтикс» эта победа стала седьмой кряду. Одним из главных героев встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 30 очков.

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110 (33:28, 22:33, 26:25, 34:24). В составе «Пеликанс» 25 очков набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов у Деррика Фэйворса.

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась со счётом 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 19 очков. В составе гостей 32 очка записал на свой счёт Д'Анджело Расселл.

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 138:122 (31:34, 37:28, 36:29, 34:31). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Лука Дончич, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов.

«Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 10 подборов.