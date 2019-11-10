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Результаты матчей НБА за 9 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 9 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 9 на 10 ноября мск состоялось пять матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

В первом матче игрового дня «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил с разгромным счётом — 115:135 (30:39, 24:33, 37:32, 24:31). Для «Селтикс» эта победа стала седьмой кряду. Одним из главных героев встречи стал форвард «Бостона» Джейлен Браун, который набрал 30 очков.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
115 : 135
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 6, Мюррей - 2, Дерозан - 2, Уокер, Уайт, Мету, Миллз, Олдридж, Белинелли, Гэй, Пёлтль, Лайлз, Кэрролл
Бостон Селтикс: Браун - 7, Тейтум - 5, Уокер - 3, Хэйворд - 2, Тайс - 2, Эдвардс, Уонамэйкер, Уильямс, Смарт, Оджелей, Грин, Пуарье

«Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 115:110 (33:28, 22:33, 26:25, 34:24). В составе «Пеликанс» 25 очков набрал Брэндон Ингрэм, дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов у Деррика Фэйворса.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
110 : 115
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Бриджес, Монк, Уильямс, Розир, Грэм, Бэйкон, Бийомбо, Эрнангомес, Мартин, Кидд-Гилкрист, Вашингтон, Зеллер
Нью-Орлеан Пеликанс: Александер-Уолкер, Харт, Редик, Грэй, Окафор, Хэйс, Холидей, Ингрэм, Джексон, Мелли, Фэйворс, Уильямс, Мур

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась со счётом 114:108 (36:27, 24:16, 24:41, 30:24). Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Данило Галлинари, набравший 19 очков. В составе гостей 32 очка записал на свой счёт Д'Анджело Расселл.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
114 : 108
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Жильжо-Александер, Пол, Диалло, Базли, Галлинари, Ноэль, Надер, Адамс, Шрёдер, Холл, Фергюсон, Бертон, Мускала
Голден Стэйт Уорриорз: Расселл, Ли, Коли-Стайн, Пул, Спеллмен, Пэскелл, Бёркс, Эванс, Боумен, Робинсон, Крисс

«Даллас Маверикс» на выезде переиграл «Мемфис Гриззлиз» — 138:122 (31:34, 37:28, 36:29, 34:31). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Лука Дончич, набравший 24 очка и совершивший 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
122 : 138
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Мелтон, Андерсон, Кабокло, Морант, Джексон, Валанчюнас, Ватанабэ, Джонс, Гудурич, Брукс, Хилл, Кончар, Краудер
Даллас Маверикс: Ли, Бареа, Пауэлл, Финни-Смит, Хардуэй-младший, Брансон, Карри, Клебер , Джексон, Брокхофф, Марьянович, Райт, Дончич

«Хьюстон Рокетс» на выезде обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 117:94 (20:27, 30:22, 36:18, 31:27). В составе победителей дабл-дабл на свой счёт записал Джеймс Харден, набравший 42 очка и совершивший 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
94 : 117
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Чикаго Буллз: Уайт, Корнет, Харрисон, Фелисио, Лавин, Гэффорд, Хатчинсон, Янг, Маркканен, Саторански, Данн, Картер, Арчидиаконоу
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук, Клемонс, Хаус, Гордон, Харден, Капела, Маклемор, Такер, Сефолоша, Чендлер, Риверс, Андерсон
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