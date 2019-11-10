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Бывший игрок НХЛ: однажды Майкл Джордан набрал 52 очка после 10 банок пива

Бывший игрок НХЛ: однажды Майкл Джордан набрал 52 очка после 10 банок пива
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник рассказал историю, как Майкл Джордан выиграл матч, набрав 52 очка после того, как весь день пил пиво.

«Он предложил мне встретиться и пройти 18 лунок. Мы сыграли раунд, я выиграл у него $ 2 тыс. и планировал уйти. Вечером «Чикаго» играл с «Кливлендом». Я ждал, что Джордан тоже уйдёт. Но он предложил сыграть ещё раз. В итоге, набрав полную сумку льда и пива, мы прошли ещё 18 лунок и я выиграл у него ещё $ 2 тыс.

В итоге мы весь день пили пиво, а Джордан прямо оттуда поехал на стадион играть матч. Я шутил, что поставлю все выигранные деньги на «Кливленд». Он предложил мне поспорить, что «Чикаго» выиграет с разницей в 20 и более очков, а он наберёт более 40. Я согласился. В итоге этот негодяй набрал 52 очка и они выиграли с разницей в 26 очков. Сколько он выпил? Банок десять или около того», — приводит слова Джереми Рёника New York Post.

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