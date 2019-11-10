Бывший игрок НХЛ: однажды Майкл Джордан набрал 52 очка после 10 банок пива

Бывший игрок НХЛ Джереми Рёник рассказал историю, как Майкл Джордан выиграл матч, набрав 52 очка после того, как весь день пил пиво.



«Он предложил мне встретиться и пройти 18 лунок. Мы сыграли раунд, я выиграл у него $ 2 тыс. и планировал уйти. Вечером «Чикаго» играл с «Кливлендом». Я ждал, что Джордан тоже уйдёт. Но он предложил сыграть ещё раз. В итоге, набрав полную сумку льда и пива, мы прошли ещё 18 лунок и я выиграл у него ещё $ 2 тыс.



В итоге мы весь день пили пиво, а Джордан прямо оттуда поехал на стадион играть матч. Я шутил, что поставлю все выигранные деньги на «Кливленд». Он предложил мне поспорить, что «Чикаго» выиграет с разницей в 20 и более очков, а он наберёт более 40. Я согласился. В итоге этот негодяй набрал 52 очка и они выиграли с разницей в 26 очков. Сколько он выпил? Банок десять или около того», — приводит слова Джереми Рёника New York Post.