Банки рассказал, что стало причиной причиной поражения «Локо» от ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (72:81), отметив, что для победы не хватило нескольких компонентов.

«Это была очень интенсивная и плотная игра. Мы с самого начала сражались против лучшей команды Европы. Где-то нам не хватило стабильности, агрессии и точности в решающих моментах, чтобы добыть победу. Я не ожидал, что нас так хорошо поддержат болельщики, которые приехали в Москву из Краснодара. Они оказали нам большую помощь, мы же играли храбро, чтобы осчастливить своих поклонников.

Но победить, увы, не удалось. Нам не хватает стабильности, чтобы соревноваться на таком уровне. Мы не лучшим образом бросали сегодня, но это можно объяснить тем, что нам противостояла одна из лучших защит в Европе. Хотя даже в этих условиях мы могли лучше выбирать ситуации для бросков", — приводит слова Банки официальный сайт Единой лиги ВТБ.