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Харден обошёл Пиппена в списке самых результативных игроков НБА

Харден обошёл Пиппена в списке самых результативных игроков НБА
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден превзошёл по количеству набранных очков за всю историю НБА легендарного форварда «Чикаго Буллз», шестикратного чемпиона лиги и члена Зала славы Скотти Пиппена.

В предыдущем матче «Рокетс» встречались с «Чикаго Буллз», и победа досталась техасцам — 117:94, а наибольший вклад в успех внёс именно Харден, набравший 42 очка. Благодаря этим баллам Джеймс довёл общее количество набранных очков за карьеру до 18 961 и таким образом превзошёл Пиппена (18940). Теперь Джеймс занимает 58-е место в списке самых результативных игроков за всю историю. Уже в этом сезоне ему по силам ворваться в топ-50. Этот список на сегодняшний день замыкает Терри Каммингс, в активе которого 19 460 очков.

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