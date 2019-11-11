Плаза объяснил, почему у «Зенита» случаются серии поражений

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (89:80), благодаря которой петербуржцы прервали затяжную серию без побед.

«Думаю, что даже в этом сезоне у нас были матчи, когда мы играли намного лучше. Просто раньше не удавалось победить, а сегодня мы смогли это сделать, наконец-то прервали эту неудачную домашнюю серию. Когда ты проигрываешь столько матчей дома, ты не можешь контролировать свои мысли, ты начинаешь думать, что играешь хуже, чем оно есть на самом деле. И тогда начинают случаться серии поражений…

Хочу, чтобы люди понимали: мы создаём привычки. Создание привычек для игроков, для клуба, для всех — это нелёгкий процесс. Но мы все — и игроки, и штаб — верим в то, что мы делаем. верим на 100% в свою ежедневную работу. Надеюсь, что в скором времени мы будем показывать ещё более хороший баскетбол", — цитирует Плазу официальный сайт «Зенита».