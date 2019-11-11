Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Орландо»

В очередном матче регулярноного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:102.
Ключевой стала третья четверть, которую гости выиграли с преимуществом +13.
В составе победителей дабл-дабл из 20 очков и 15 очков оформил Домантас Сабонис. По 19 очков в свой актив набрали Ти Джей Уоррен и Малколм Брогдон.
Самым результативным в составе проигравшей команды стал Эван Фурнье, который записал в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 17 подборов собрал Никола Вучевич.
В следующем матче «Орландо Мэджик» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Индиана Пэйсерс» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».
В другом матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Шарлотт Хорнетс» со счётом 114:106.
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