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Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Орландо»

Дабл-дабл Сабониса помог «Индиане» обыграть «Орландо»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярноного чемпионата НБА «Орландо Мэджик» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой гостей со счётом 109:102.

Ключевой стала третья четверть, которую гости выиграли с преимуществом +13.

В составе победителей дабл-дабл из 20 очков и 15 очков оформил Домантас Сабонис. По 19 очков в свой актив набрали Ти Джей Уоррен и Малколм Брогдон.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Эван Фурнье, который записал в свой актив 22 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 17 подборов собрал Никола Вучевич.

В следующем матче «Орландо Мэджик» сыграет с «Филадельфией Сиксерс», а «Индиана Пэйсерс» встретится с «Оклахома-Сити Тандер».

В другом матче «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Шарлотт Хорнетс» со счётом 114:106.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Орландо Мэджик: Фурнье - 22, Вучевич - 18, Гордон - 13, Росс - 12, Айзек - 10, Огастин - 8, Фульц - 8, Бамба - 5, Картер-Уильямс - 4, Амину - 2, Берч, Ивунду, Фразьер
Индиана Пэйсерс: Сабонис - 21, Уоррен - 19, Брогдон - 19, Макдермотт - 18, Макконнел - 12, Холидей - 11, Холидэй - 5, Сэмпсон - 2, Лиф - 2, Джонсон, Тёрнер
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
114 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 18, Коркмаз - 17, Хорфорд - 15, Харрис - 14, Бёрк - 12, Ричардсон - 11, Скотт - 9, Эннис - 9, Нето - 9, О'Куинн, Пелле, Тибулл, Болден
Шарлотт Хорнетс: Зеллер - 24, Грэм - 19, Монк - 15, Вашингтон - 15, Розир - 13, Бриджес - 7, Бийомбо - 7, Мартин - 5, Бэйкон - 1, Уильямс, Эрнангомес, Кидд-Гилкрист
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