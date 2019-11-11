27 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» разгромить «Бруклин»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил с разгромным счётом 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал рызыгрывающий «Финикса» Рики Рубио, записавший на свой счёт дабл-дабл из 22 очков и 12 передач. В активе защитника хозяев Девина Букера 27 очков и 9 передач. 18 очков набрал Келли Убре.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал защитник Спенсер Динуайдди (18 очков). Дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов отметился Деандре Джордан. 15 очков набрал Кайри Ирвинг.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» в гостях разгромил «Нью-Йорк Никс» — 108:87 (31:19, 23:17, 24:27, 30:24).