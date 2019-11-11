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27 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» разгромить «Бруклин»

27 очков Букера и дабл-дабл Рубио помогли «Финиксу» разгромить «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Финикс Санз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил с разгромным счётом 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал рызыгрывающий «Финикса» Рики Рубио, записавший на свой счёт дабл-дабл из 22 очков и 12 передач. В активе защитника хозяев Девина Букера 27 очков и 9 передач. 18 очков набрал Келли Убре.

Самым результативным игроком в составе «Бруклина» стал защитник Спенсер Динуайдди (18 очков). Дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов отметился Деандре Джордан. 15 очков набрал Кайри Ирвинг.

В параллельном матче «Кливленд Кавальерс» в гостях разгромил «Нью-Йорк Никс» — 108:87 (31:19, 23:17, 24:27, 30:24).

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
138 : 112
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Букер - 27, Рубио - 22, Убре - 18, Джонсон - 15, Бэйнс - 14, Шарич - 12, Бриджес - 5, Окобо - 4, Диалло - 3, Картер - 2, Камински - 2, Эйтон
Бруклин Нетс: Динуайдди - 18, Джордан - 16, Ирвинг - 15, Муса - 12, Темпл - 9, Принс - 8, ЛеВерт - 8, Нваба - 6, Аллен - 5, Пинсон - 4, Харрис - 4, Клэкстон - 4, Куруч - 3
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
87 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 20, Трир - 13, Дотсон - 10, Барретт - 9, Моррис - 9, Нокс - 9, Портис - 4, Нтиликина - 4, Гибсон - 4, Эллингтон - 3, Браздейкис - 2
Кливленд Кавальерс: Секстон - 31, Лав - 17, Кларксон - 17, Гарлэнд - 12, Томпсон - 9, Нэнс - 9, Портер - 6, Осман - 5, Кук - 2, Деллаведова, Найт, Маккинни
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