96-летний ветеран сыграл гимн США на губной гармонике перед матчем НБА. Видео

96-летний ветеран Второй мировой войны Пит Дюпре посетил матч команд «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Перед началом игры Дюпре взял губную гармонику и исполнил на ней гимн США, вызвав бурю аплодисментов.

Видео доступно в официальном «твиттере» ESPN.

Ранее Дюпре исполнил гимн перед товарищеским матчем женской сборной США.

Во встрече, состоявшейся вчера, 10 ноября, «Нью-Йорк» потерпел поражение от «Кливленда» со счётом 87:108.

В сезоне-2019/20 на счету «Нью-Йорка» две победы в 10 матчах в регулярном чемпионате. Команда занимает 15-е, последнее место в Восточной конференции.

«Кливленд» выиграл четыре встречи из девяти и находится на седьмой строчке в Восточной конференции.