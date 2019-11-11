Джордж: уже устал от процесса восстановления

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал процесс своего восстановления после травмы.
«Я уже устал от процесса восстановления. Это достаёт. Я здесь надолго, и нам предстоит длинный путь. Я понимаю наши цели, к которым мы стремимся. Разумеется, всё ради моего блага», — приводит слова Пола Джорджа USA Today.
Баскетболист продолжает восстанавливаться после операции на плече, перенесённой в межсезонье. В калифорнийском клубе не называли конкретных сроков его возвращения в строй, предполагается, что он может вернуться на паркет либо 13 ноября в матче с «Хьюстон Рокетс», либо 14 ноября — с «Нью-Орлеан Пеликанс».
Напомним, Джордж перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс» в нынешнее межсезонье, минувший чемпионат провёл в составе «Оклахома-Сити Тандер». В регулярном сезоне-2018/19 набирал 28,0 очка, собирал 8,2 подбора и совершал 4,1 передачи.
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