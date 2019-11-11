Кузьминскас рассказал, что стало причиной перехода из «Олимпиакоса» в «Локо»

Форвард «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузьминскас прокомментировал подписание контракта с командой из Краснодара и рассказал о причинах прекращения сотрудничества с «Олимпиакосом».

«Летом я подписал контракт с «Олимпиакосом», куда меня лично пригласил Дэвид Блатт. Мне очень нравилась команда, коллектив, возможность играть под руководством этого тренера. Но, к сожалению, как мы знаем, всё изменилось в одночасье. Со сменой тренера мои позиции в клубе сильно изменились. Они более не соответствовали моим амбициям. Тут поступило предложение из Краснодара.

Для меня «Локомотив» не чужая команда. Это, безусловно, было важно. Мне хорошо знаком тренер Лука Банки, мы с ним пересекались в чемпионате Италии. Мне импонирует работа этого специалиста. Я знаю Гинаса Руткаускаса, с Мантасом Калниетисом играли за сборную на Кубке Мира, а до этого были партнёрами по команде в «Жальгирисе» и в «Милане». И всё же, основной фактор моего решения перебраться в Краснодар – то что «Локомотив» конкурентоспособный, боевой и очень амбициозный коллектив которому по силам бороться за путёвку в Евролигу", — приводит слова форварда официальный сайт «железнодорожников».