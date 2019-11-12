Хэйворда ждёт операция, он пропустит как минимум месяц

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд принял решение об операции на сломанной руке, сообщает ESPN.
Обследование выявило у Хэйворда трещину в четвертой пястной кости левой руки. Ожидается, что Хэйворд пропустит от месяца до полутора месяцев из-за этого повреждения.
Напомним, Хэйворд получил травму левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». В ходе второй четверти матча Хэйворд пытался помешать проходу защитника «Сан-Антонио» Деджоунте Мюррея и врезался в форварда Ламаркуса Олдриджа. После этого Хэйворд покинул площадку и не вернулся на паркет.
Два года назад Гордон Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона.
В нынешнем сезоне Хэйворд набирает 20,3 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 4,6 результативной передачи за встречу.
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