Хэйворда ждёт операция, он пропустит как минимум месяц

Форвард «Бостон Селтикс» Гордон Хэйворд принял решение об операции на сломанной руке, сообщает ESPN.



Обследование выявило у Хэйворда трещину в четвертой пястной кости левой руки. Ожидается, что Хэйворд пропустит от месяца до полутора месяцев из-за этого повреждения.



Напомним, Хэйворд получил травму левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс». В ходе второй четверти матча Хэйворд пытался помешать проходу защитника «Сан-Антонио» Деджоунте Мюррея и врезался в форварда Ламаркуса Олдриджа. После этого Хэйворд покинул площадку и не вернулся на паркет.



Два года назад Гордон Хэйворд получил перелом ноги, после которого восстанавливался на протяжении всего сезона.



В нынешнем сезоне Хэйворд набирает 20,3 очка, совершает 7,9 подбора и отдаёт 4,6 результативной передачи за встречу.