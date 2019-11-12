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33 очка Уиггинса помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт»

33 очка Уиггинса помогли «Миннесоте» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:114.

В составе победителей самым результативным стал Эндрю Уиггинс, который записал в свой актив 33 очка. 25 очков набрал Карл-Энтони Таунс.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Люк Кеннард, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов оформил Андре Драммонд.

Таким образом, «Детройт» потерпел второе поражение подряд. «Миннесота» в свою очрередь одержала вторую победу за последние три игры.

В следующем матче «Детройт» сыграет с «Майами Хит», а «Миннесота» встретится с «Сан-Антонио Спёрс».

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
114 : 120
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Детройт Пистонс: Кеннард - 25, Гриффин - 19, Галлоуэй - 18, Снелл - 16, Драммонд - 11, Моррис - 10, Мейкер - 6, Роуз - 6, Браун - 3, Фрейзер, Боун, Михайлюк, Вуд
Миннесота Тимбервулвз: Уиггинс - 33, Таунс - 25, Лейман - 16, Грэм - 13, Ковингтон - 10, Дьенг - 9, Калвер - 7, Маклафлин - 3, Вонле - 2, Окоги - 2, Тиг, Белл, Напьер
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