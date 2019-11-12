34 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 116:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кемба Уокер, который набрал 29 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Джейлен Браун. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Лука Дончич, набравший 34 очка.

Таким образом, «Бостон» одержал восьмую победу подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:109.