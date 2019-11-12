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34 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»

34 очка Дончича не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 116:106.

Самым результативным в составе победителей стал Кемба Уокер, который набрал 29 очков. Дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Джейлен Браун. Самым результативным в составе проигравшей команды стал Лука Дончич, набравший 34 очка.

Таким образом, «Бостон» одержал восьмую победу подряд. «Даллас» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:109.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 106
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Уокер - 29, Браун - 25, Смарт - 17, Тайс - 11, Уонамэйкер - 10, Грин - 9, Уильямс - 6, Тейтум - 5, Кантер - 2, Эдвардс, Оджелей, Лэнгфорд
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Клебер - 15, Брансон - 12, Пауэлл - 12, Финни-Смит - 9, Хардуэй-младший - 9, Райт - 9, Порзингис - 4, Карри - 2, Ли, Бареа, Джексон, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 113
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 19, Гэй - 18, Уайт - 15, Форбс - 14, Дерозан - 12, Миллз - 9, Белинелли - 7, Лайлз - 7, Мюррей - 4, Пёлтль - 4, Уокер, Мету, Кэрролл
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 24, Брукс - 21, Валанчюнас - 18, Кларк - 14, Морант - 9, Джонс - 8, Краудер - 8, Гудурич - 5, Андерсон - 3, Хилл - 3, Мелтон, Аллен, Кабокло
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