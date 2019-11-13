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«Голден Стэйт» потерял Ли минимум на две недели

«Голден Стэйт» потерял Ли минимум на две недели
Баскетбол / НБА 0

Команда «Голден Стэйт Уорриорз» понесла ещё одну серьёзную потерю. Форвард Демьен Ли сломал руку в противостоянии с «Ютой Джаз». МРТ-обследование показало перелом без смещения. Следующий медосмотр Ли пройдёт через две недели и тогда станет понятно, затянется ли его восстановление на более длительный срок, сообщает пресс-служба «Уорриорз» на своей официальной странице в «Твиттере».

«Голден Стэйт Уорриорз» продолжают преследовать травмы. На старте сезона серьёзный перелом руки получил лидер коллектива, разыгрывающий Стеф Карри, который рискует пропустить даже весь сезон. Позже повреждение получил форвард Дрэймонд Грин. При этом в лазарете остаётся атакующий защитник Клэй Томпсон, получивший травму в финале НБА. Вероятнее всего, он также пропустит весь сезон.

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