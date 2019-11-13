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«Лейкерс» обыграли «Финикс» благодаря дабл-даблам Леброна и Дэвиса

«Лейкерс» обыграли «Финикс» благодаря дабл-даблам Леброна и Дэвиса
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:115.

В составе победителей по дабл-даблу оформил Энтони Дэвис (24 очка и 12 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков и 11 передач). 23 очка в свой актив записал Кайл Кузма.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 10 передач собрал Рики Рубио. 21 очко на свой счёт записал Девин Букер. 20 очков принёс команде Арон Бэйнс.

Таким образом, «Финикс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу за последние девять игр.

В следующем матче «Финикс» сыграют с «Атлантой Хоукс», а «Лейкерс» встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 21, Рубио - 21, Бэйнс - 20, Шарич - 18, Камински - 16, Джонсон - 11, Бриджес - 3, Убре - 1, Окобо, Картер, Диалло, Эйтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Кузма - 23, Джеймс - 19, Грин - 14, Ховард - 12, Макги - 11, Брэдли - 8, Рондо - 5, Кук - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Карузо - 2, Дадли, Дэниэлс
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