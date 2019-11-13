«Лейкерс» обыграли «Финикс» благодаря дабл-даблам Леброна и Дэвиса

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча состоялась на стадионе «Токинг Стик Ризот Арена» и завершилась победой гостей со счётом 123:115.

В составе победителей по дабл-даблу оформил Энтони Дэвис (24 очка и 12 подборов) и Леброн Джеймс (19 очков и 11 передач). 23 очка в свой актив записал Кайл Кузма.

В составе проигравшей команды дабл-дабл из 21 очка и 10 передач собрал Рики Рубио. 21 очко на свой счёт записал Девин Букер. 20 очков принёс команде Арон Бэйнс.

Таким образом, «Финикс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Лейкерс» в свою очередь одержали восьмую победу за последние девять игр.

В следующем матче «Финикс» сыграют с «Атлантой Хоукс», а «Лейкерс» встретятся с «Голден Стэйт Уорриорз».