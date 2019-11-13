Дабл-дабл Богдановича помог «Сакраменто» обыграть «Портленд»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Сакраменто Кингз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча состоялась на стадионе «Голден Уан-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 107:99.

В составе победителей дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил Богдан Богданович. Также по дабл-даблу на счету Ричауна Холмса (11 очков и 10 подборов) и Неманьи Бьелицы (19 очков и 12 подборов).

В составе проигравшей команды самым результативным стал Дэмьен Лиллард, который записал в свой актив 27 очков. Си Джей Макколлум записал в свой актив 24 очка.

Таким образом, «Сакраменто» одержал вторую победу подряд. «Портленд» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Сакраменто» сыграет с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Портленд» встретится с «Торонто Рэпторс».