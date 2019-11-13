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Результаты матчей НБА за 12 ноября 2019 года

Результаты матчей НБА за 12 ноября 2019 года
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 12 на 13 ноября мск состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Оклахома-Сити Тандер». Домантас Сабонис («Индиана») сделал дабл-дабл, набрав 18 очков, сделав 16 подборов и отдав 2 передачи. Итоговый счёт — 111:85 в пользу «Пэйсерс».

«Атланта Хоукс» на выезде победил «Денвер Наггетс». Самым результативным игроком матча стал Трэй Янг («Атланта»), сделавший дабл-дабл: 42 очка, 4 подбора и 11 передач. Окончательный счёт — 125:121 в пользу «Хоукс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Финикс Санз». Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и 4 передачи. Леброн Джеймс («Лейкерс») также сделал дабл-дабл, набрав 19 очков, собрав 7 подборов и отдав 11 передач. Итоговый счёт — 123:115 в пользу «Лейкерс».

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
98 : 97
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Ричардсон - 17, Симмонс - 15, Коркмаз - 10, Скотт - 9, Харрис - 8, Эннис - 7, Тибулл - 3, Нето - 2, О'Куинн, Пелле, Милтон, Болден
Кливленд Кавальерс: Лав - 20, Кларксон - 20, Секстон - 18, Томпсон - 17, Гарлэнд - 6, Портер - 4, Осман - 4, Деллаведова - 4, Нэнс - 4, Найт, Кук, Маккинни
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
111 : 85
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Уоррен - 23, Брогдон - 20, Сабонис - 18, Холидей - 17, Макдермотт - 9, Макконнел - 6, Сэмпсон - 5, Лиф - 5, Холидэй - 3, Джонсон - 3, Боуэн - 2, Митру-Лонг
Оклахома-Сити Тандер: Галлинари - 14, Бертон - 13, Жильжо-Александер - 11, Адамс - 10, Шрёдер - 9, Базли - 8, Пол - 7, Надер - 6, Диалло - 2, Ноэль - 2, Холл - 2, Мускала - 1
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 108
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Батлер - 20, Нанн - 20, Горан Драгич - 18, Адебайо - 18, Олиник - 13, Робинсон - 11, Сильва - 8, Леонард - 4, Макон - 3, Хаслем - 2, Окпала, Джонс, Хироу
Детройт Пистонс: Кеннард - 22, Драммонд - 16, Вуд - 16, Моррис - 13, Мейкер - 12, Галлоуэй - 11, Снелл - 6, Михайлюк - 6, Браун - 3, Фрейзер - 3, Боун, Гриффин, Роуз
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
120 : 102
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 27, Лавин - 25, Картер - 17, Маркканен - 13, Данн - 13, Янг - 8, Хатчинсон - 7, Саторански - 5, Арчидиаконоу - 5, Корнет, Харрисон, Гэффорд, Валентайн
Нью-Йорк Никс: Моррис - 22, Барретт - 21, Рэндл - 17, Гибсон - 17, Нокс - 10, Портис - 7, Дотсон - 5, Нтиликина - 3, Эллингтон, Смит, Трир, Браздейкис
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
119 : 114
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Митчелл - 30, Конли - 18, Гобер - 18, Мудиэй - 15, Грин - 13, Богданович - 12, О'Нил - 8, Инглс - 3, Брэдли - 2, Уильямс-Госс, Кидд, Они, Ньянг
Бруклин Нетс: Ирвинг - 27, Динуайдди - 21, Принс - 15, Джордан - 15, Харрис - 11, Темпл - 10, Муса - 9, Аллен - 4, Нваба - 2, Куруч, Пинсон, Элленсон, Клэкстон
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Букер - 21, Рубио - 21, Бэйнс - 20, Шарич - 18, Камински - 16, Джонсон - 11, Бриджес - 3, Убре - 1, Окобо, Картер, Диалло, Эйтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Кузма - 23, Джеймс - 19, Грин - 14, Ховард - 12, Макги - 11, Брэдли - 8, Рондо - 5, Кук - 3, Колдуэлл-Поуп - 2, Карузо - 2, Дадли, Дэниэлс
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
121 : 125
Атланта Хоукс
Атланта
Денвер Наггетс: Бартон - 21, Йокич - 20, Миллсэп - 19, Маррей - 18, Моррис - 14, Грант - 10, Харрис - 10, Пламли - 7, Портер - 2, Крэйг, Вандербилт, Бисли, Эрнангомес
Атланта Хоукс: Янг - 42, Паркер - 20, Лень - 17, Хантер - 12, Хаертер - 11, Джонс - 8, Реддиш - 5, Бембри - 4, Уоллес - 3, Фернанду - 3, Коллинс, Краббе
НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2019, среда. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
107 : 99
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Богданович - 25, Хилд - 20, Бьелица - 19, Барнс - 16, Холмс - 11, Феррелл - 9, Джозеф - 3, Дедмон - 2, Джайлс - 2, Ариза, Джеймс, Габриэль, Суониган
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 27, Макколлум - 24, Уайтсайд - 17, Бэйзмор - 12, Трент-мл. - 6, Саймонс - 5, Лябисье - 3, Толливер - 3, Хезонья - 2, Браун, Худ, Оар, Литтл
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