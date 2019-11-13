Результаты матчей НБА за 12 ноября 2019 года

В ночь с 12 на 13 ноября мск состоялось восемь матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Индиана Пэйсерс» дома разгромил «Оклахома-Сити Тандер». Домантас Сабонис («Индиана») сделал дабл-дабл, набрав 18 очков, сделав 16 подборов и отдав 2 передачи. Итоговый счёт — 111:85 в пользу «Пэйсерс».

«Атланта Хоукс» на выезде победил «Денвер Наггетс». Самым результативным игроком матча стал Трэй Янг («Атланта»), сделавший дабл-дабл: 42 очка, 4 подбора и 11 передач. Окончательный счёт — 125:121 в пользу «Хоукс».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в гостях обыграл «Финикс Санз». Самым результативным игроком встречи стал Энтони Дэвис («Лейкерс»), на счету которого дабл-дабл: 24 очка, 12 подборов и 4 передачи. Леброн Джеймс («Лейкерс») также сделал дабл-дабл, набрав 19 очков, собрав 7 подборов и отдав 11 передач. Итоговый счёт — 123:115 в пользу «Лейкерс».

