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Баскетболиста Лимонова дисквалифицировали на 4 года за допинг

Баскетболиста Лимонова дисквалифицировали на 4 года за допинг
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Российская федерация баскетбола дисквалифицировала на четыре года Артёма Лимонова за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Отсчёт дисквалификации ведётся с 9 января 2017 года. 21-летний Лимонов отстранён за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Лимонов выступал за молодёжные команды саратовского «Автодора» и красноярского «Енисея».

«Автодор» и «Енисей» выступают в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2019/20 на счету «Автодора» одна победа в пяти матчах регулярного чемпионата. «Енисей» также провёл пять матчей, однако одержал в них три победы и потерпел два поражения.

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