В составе «Милана» Куртинайтис больше всего опасается Родригеса и Сколу

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги, который его команда проведёт с «Миланом». В преддверии этого противостояния специалист выделил сильнейших исполнителей в составе итальянского коллектива.

«В понедельник у «Милана» был похожий с нашим матч с командой из нижней части турнирной таблицы, однако они одержали более спокойную победу. В настоящий момент «Милан» набрал неплохую скорость и играет хорошо, хотя испытывает проблемы с травмами, так как Гудайтис и Делла Валле имеют повреждения. Делла Валле вообще я считаю одним из лучших итальянцев, который здорово себя проявляет. Мессина нашёл к нему подход и сделал одним из главных действующих лиц.

Однако эта команда сильна и без них, и они не просто так лидируют в Евролиге. Конечно, выделить нужно Сколу, который, несмотря на возраст, даёт энергию и благодаря своему мастерству очень хорошо вписался в коллектив. Один из лидеров «Милана» – Серхио Родригес, которого тяжело остановить. Он всегда играет результативно, и именно от него в большей степени зависит результат. На своём посту и Владимир Мицов, который не очень хорошо играл во время предсезонки, но сейчас набрал форму и выглядит очень здорово.

Одним словом, нас ждёт сложная команда, которая всегда играет дисциплинированно, неважно, дома или на выезде, игроки знают и понимают, что хочет тренер, поэтому будет очень сложный матч», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».