Шамперт подпишет контракт с «Бруклин Нетс»

Защитник Иман Шамперт, пребывающий в статусе свободного агента, подпишет контракт с «Бруклин Нетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Шамперт — семнадцатый номер драфта НБА 2011 года. Минувший сезон он завершал в составе «Хьюстон Рокетс». За команду из Техаса он провёл 20 поединков, набирая в них 4,6 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. За годы выступлений в лиге он также защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Сакраменто Кингз».

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 446 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 1,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем. В составе «Кливленда» Шамперт в 2016 году стал чемпионом НБА.