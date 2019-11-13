Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Шамперт подпишет контракт с «Бруклин Нетс»

Шамперт подпишет контракт с «Бруклин Нетс»
Баскетбол / НБА 0

Защитник Иман Шамперт, пребывающий в статусе свободного агента, подпишет контракт с «Бруклин Нетс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Шамперт — семнадцатый номер драфта НБА 2011 года. Минувший сезон он завершал в составе «Хьюстон Рокетс». За команду из Техаса он провёл 20 поединков, набирая в них 4,6 очка, собирая 2,7 подбора и совершая 1,1 передачи в среднем. За годы выступлений в лиге он также защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Кливленд Кавальерс» и «Сакраменто Кингз».

Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 446 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 3,4 подбора, совершая 1,9 передачи и 1,1 перехвата в среднем. В составе «Кливленда» Шамперт в 2016 году стал чемпионом НБА.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019